A Maranello, nuovo tratto ciclopedonale lungo il Tiepido e riqualificazione Area camper

Proseguono sul territorio di Maranello gli investimenti lungo il Percorso Natura che costeggia il torrente Tiepido. Con i propri progetti di riqualificazione, l’Amministrazione comunale ha infatti partecipato a due bandi distinti - uno disposto dalla Regione, l’altro dal Ministero dell’Ambiente - ed intercettato altrettanti finanziamenti per realizzare un nuovo tratto ciclopedonale tra Torre Maina e Serramazzoni e per rinnovare l’Area Camper in prossimità della stessa Torre Maina.

Nel primo caso il Comune di Maranello si è assicurato un contributo di 500mila euro, che andranno a finanziare quasi interamente la creazione di un nuovo percorso ciclopedonale nel tratto del Percorso Natura compreso tra Torre Maina e il confine con Serramazzoni. Di fatto il tracciato lungo il torrente, già esistente a valle, verrà prolungato di 3.1 chilometri.

Inoltre, grazie ad un protocollo d’intesa sottoscritto dalla Provincia e dal Comune di Serramazzoni, i due enti firmatari si sono impegnati a prolungare ulteriormente lo stesso percorso fino al bivio con Valle. Sul tratto maranellese i lavori avranno inizio indicativamente nel mese di ottobre.

Il secondo finanziamento intercettato, finalizzato a favorire il turismo sostenibile e la mobilità a basso impatto, si è invece concretizzato anche grazie all’ingresso del Comune di Maranello tra i territori compresi nel sito Mab-Unesco riferito all’Appennino Tosco-Emiliano. Il contributo in questo caso ammonta a 50mila euro e la riqualificazione interesserà l’Area Camper a pochi passi dal Tiepido, con l’obiettivo di valorizzarla come punto di snodo per la partenza di turisti ed escursionisti, a piedi o in bicicletta, diretti verso sentieri naturalistici o intenzionati a visitare la città.

Più nel dettaglio, verranno rinnovati gli impianti di illuminazione e di videosorveglianza, sarà sistemata la pavimentazione, verranno collocati nell’area nuovi tavoli e panchine, e saranno installate tre colonnine di ricarica per veicoli elettrici: una per le auto e due per le biciclette.

“Stiamo cogliendo tutte le opportunità che si presentano - spiega il Sindaco Luigi Zironi - per investire sempre di più anche sul turismo legato ai cammini e ai percorsi in bici o ai piedi in mezzo alla natura. Il nostro territorio, attraversato anche dalla Via Vandelli, ha grandi potenzialità in questo ambito e il prolungamento del Percorso Natura fino a Serramazzoni, unito al rinnovo dell’Area Camper di Torre Maina, sono azioni che possono contribuire concretamente ad offrire nuove opportunità agli appassionati delle escursioni”.