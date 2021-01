Maranello: al via le iscrizioni alla scuola d'infanzia, primaria e secondaria

Dal 4 gennaio è possibile effettuare le iscrizioni alle scuole d'infanzia, primaria e secondaria (di primo e secondo grado) per l'anno scolastico 2021-2022. Il termine per la presentazione delle domande è il 25 gennaio. Il Servizio Istruzione comunale di Maranello ha predisposto una apposita sezione del sito web del Comune con tutte le informazioni utili a riguardo.

Per quanto riguarda le scuole d’infanzia, le iscrizioni potranno essere presentate dalle ore 8 del 4 gennaio 2021 alle ore 20 del 25 gennaio. Possono essere iscritti al primo anno della scuola d’infanzia i bambini che compiano tre anni entro il 31 dicembre 2021, residenti o che abbiano presentato domanda di residenza, e, in base alla disponibilità dei posti e alle liste di attesa, anche ai bambini che compiranno i tre anni entro il 30 aprile 2022. Per presentare la domanda è necessario essere in possesso di identità digitale SPID, ma il Servizio Istruzione, su appuntamento telefonico (0536/240042), offre un servizio di assistenza per le famiglie prive di strumentazione informatica o in difficoltà nella compilazione della domanda.

Le iscrizioni alla scuola primaria saranno raccolte sempre entro il 25 gennaio esclusivamente on-line sul sito. Devono essere iscritti alla prima classe i bambini che compiano 6 anni entro il 31 dicembre 2021. Possono essere inoltre iscritti i bambini che compiano 6 anni entro il 30 aprile 2022. Dopo la compilazione il sistema avviserà le famiglie, via posta elettronica e in tempo reale, dell’avvenuta registrazione o della variazione di stato della domanda. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito web della scuola di destinazione o contattare la segreteria. La scuola destinataria della domanda offrirà un servizio di supporto per le famiglie prive di strumentazione

informatica.

Per la scuola secondaria di primo grado (medie), anche in questocaso, iscrizioni online sul sito. devono essere iscritti alla prima glialunni che abbiano conseguito l'ammissione o l'idoneità. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito web della scuola di destinazione contattare la segreteria. Iscrizioni online anche per la prima classe dellasecondaria di secondo grado, per gli alunni che abbiano conseguito l'ammissione o l'idoneità. Le famiglie degli allievi che al terzo anno della secondaria di primo grado sono a rischio di abbandono possono chiedere di iscriversi direttamente ad un percorso personalizzato triennale di istruzione e formazione professionale.

Sono disponibili a partire dal 4 gennaio anche gli Open Day virtuali per le scuole d’infanzia scuole Obici e Gorzano, Solle Agazzi e Cassiani, Bertacchini-Borghi, per le primarie Stradi e Rodari, per le secondarie di primo grado Galilei e Ferrari. Tutte le informazioni sul sito del Comune.