Maranello. Sport, un hub per le visite degli atleti

Prosegue anche nelle prossime settimane "AttivaMenteSport", il progetto avviato lo scorso anno dai Comuni di Maranello, Fiorano Modenese e Formigine e finanziato dalla Fondazione di Modena, per promuovere presso i cittadini azioni destinate a indirizzare stili di vita corretti attraverso un monitoraggio continuo dello stato di salute e la prescrizione dell’esercizio fisico.

In particolare, è operativo per il secondo anno consecutivo a Maranello l'hub specializzato presso cui, a partire da settembre e fino a dicembre, è possibile effettuare le visite per l’idoneità sportiva degli atleti maggiorenni agonisti tesserati presso le società sportive dei tre comuni.

La novità di quest'anno è l’estensione di questa opportunità a tutti gli atleti maggiorenni che praticano sport sia ad alto che a basso impegno cardiovascolare (per ottenere la certificazione sarà richiesta all’atleta una compartecipazione alla spesa calcolata secondo tariffario regionale). Nel progetto delle amministrazioni comunali la collaborazione con l'azienda Med-ex Medicine & Exercise srl prevede la possibilità di facilitare l’accesso degli atleti all’idoneità sportiva: la platea dei soggetti interessati è quella dei cittadini dei tre Comuni che praticano sport a livello agonistico e il cui certificato di idoneità sia già scaduto o prossimo alla scadenza.

Per maggiori informazioni è possibile contattare i Servizi Sport delle Amministrazioni Comunali: a Maranello: 0536 240.020, a Fiorano Modenese 0536 833.415, 418, a Formigine 059 416.278.