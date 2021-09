Maranello. Altri due accessi stradali monitorati da varchi elettronici

Maranello può ora contare su due nuovi varchi stradali dotati di videocamere ad alta risoluzione. Gli ‘occhi elettronici’ attivati in questi ultimi giorni sono stati installati in località Bell’Italia e nel quartiere Crociale, così da ‘coprire’ altre due accessi a Maranello e portando i varchi elettronici a quota 15

Il territorio maranellese può ora contare su due nuovi varchi stradali dotati di videocamere ad alta risoluzione collegate al Targa system. Gli ‘occhi elettronici’ attivati in questi ultimi giorni - in grado di immortalare le targhe dei veicoli che viaggiano in entrambe le direzioni - sono stati installati in località Bell’Italia e nel quartiere Crociale, così da ‘coprire’ altre due accessi a Maranello e portando i varchi elettronici a quota 15.

“Continuiamo così a potenziare la strumentazione tecnologica per il monitoraggio del territorio - sottolinea il Sindaco Luigi Zironi -, sempre in un’ottica di sicurezza integrata, che all’uso delle telecamere unisce la collaborazione tra Polizia Locale e cittadini. Le loro segnalazioni sono infatti facilitate dalla presenza di ben 18 Gruppi di quartiere legati al progetto di Controllo di Comunità, che ormai coinvolge oltre 700 residenti in ogni zona del territorio. Ed è questa coesione sociale, anche sul tema della sicurezza, a fare la differenza in una comunità: più si vive di relazioni, più ci si conosce, più diventa difficile per i malintenzionati trovare uno spiraglio”.

Anche i due nuovi varchi, così come per quelli già in funzione, grazie al Targa System consentiranno agli agenti di individuare in tempo reale, tramite un alert, il transito di veicoli con targhe inserite in una black list dinamica, già segnalate. Il loro transito, immortalato in prossimità di un varco, può risultare utile anche per controlli preventivi su veicoli sospetti, per ridurre i tempi d’intervento, per indagare su reati già avvenuti o per identificare un’auto pirata. Il software consente inoltre di individuare eventuali complici nella commissioni di reati.

Lo stesso Targa system viene anche utilizzato per identificare i veicoli non in regola con la revisione o con l’assicurazione, con lo scopo di garantire maggiore sicurezza agli utenti della strada. Perché ci sia una sanzione, gli agenti devono comunque fermare il conducente, ma riescono così ad ottimizzare gli esiti dei controlli stradali e a guadagnare tempo prezioso per altri interventi

“Oltre ai 15 varchi elettronici - riepiloga Elisa Ceresola, Comandante della Polizia Locale di Maranello - possiamo dunque contare al momento su 59 videocamere di sicurezza, recentemente potenziate nel software di gestione e nella risoluzione delle immagini, e su due videocamere mobili di ultima generazione utilizzate contro gli abbandoni di rifiuti, che spostiamo di volta in volta in diversi punti del territorio e che stanno dando ottimi risultati. Anche questi due occhi elettronici, oltre ad immortalare i trasgressori dei rifiuti, funzionano da telecamere di sicurezza contro altri eventuali reati: riprendono in ogni direzione, 24 ore su 24, l’area in cui sono installate”.