Il Comune di Maranello a supporto delle persone in cerca di occupazione

Si sono svolti nei giorni scorsi i due webinar organizzati dal Servizio Orientalavoro del Comune in collaborazione con l’agenzia GiGroup: incontri formativi online rivolti a cittadini in cerca di occupazione, con focus di approfondimento sulla ricerca e sul colloquio di lavoro. Uno strumento, quello della formazione online, particolarmente indicato in una fase come quella attuale segnata dalla necessità di ridurre gli spostamenti.

Buona la partecipazione, con maggiori adesioni da parte delle persone più giovani (16-29 anni) per l’incontro sulle tecniche di ricerca del lavoro, mentre quello dedicato al colloquio di lavoro ha visto concentrarsi i cittadini nella fascia 30-55.

Positive le impressioni dei partecipanti, per la maggior parte residenti a Maranello con licenza media o diploma di scuola superiore: hanno definito gli incontri stimolanti ed incoraggianti, un’occasione utile per confrontarsi ma anche per ricevere consigli, chiarire dubbi, fare scoperte interessanti e approfondire nuove strategie da mettere in campo per la ricerca del lavoro.

“I canali attraverso cui le persone in cerca di lavoro trovano una occasione di impiego sono significativamente mutati negli ultimi anni - spiega Daniela Ottolini, assessore a lavoro e formazione -. “Conoscere e capire le esigenze del mercato del lavoro, individuare la strada migliore per accedervi, definire una strategia, sono solo alcuni dei momenti chiave del processo finalizzato ad individuare quello che meglio riflette interessi ed aspettative della persona. In questa cornice abbiamo attivato gli incontri gratuiti che si aggiungono a quanto attivato in questi anni dal Servizio Orientalavoro del Comune”.