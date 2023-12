Maranello: Un defibrillatore in dono dagli Alpini

Un nuovo defibrillatore al servizio del territorio e della comunità. Il dispositivo è stato donato dal Gruppo Alpini cittadino ed è stato installato presso l’area verde di Gorzano, lungo il Torrente Tiepido, dove hanno sede gli stessi alpini e il Gruppo Ruzzolone e dove si trova anche una delle aree sgambamento cani cittadine. Un punto strategico, molto frequentato, in particolare da pedoni e ciclisti che percorrono l’area naturalistica lungo il Tiepido. Si amplia così la dotazione dei defibrillatori sul territorio comunale, che sale a trenta unità.

“E’ un gesto di generosità che testimonia l’attenzione degli alpini di Maranello al benessere di tutta la cittadinanza - afferma il sindaco Zironi -. Da alcuni anni con il progetto Maranello Cardioprotetta stiamo coinvolgendo privati e associazioni, anche nella formazione all’utilizzo di questi dispositivi che possono rivelarsi di fondamentale importanza in situazioni di improvvisa emergenza”.

Il Comune di Maranello già a partire dal 2015 ha infatti avviato il progetto Maranello Cardioprotetta, che oltre a dotare diversi punti del territorio di defibrillatori automatici esterni ha visto la formazione di circa trecento persone tra operatori delle società sportive, personale delle scuole, dipendenti pubblici e della Polizia Locale: un dispositivo è collocato su un’auto di pattuglia per permettere agli agenti di intervenire in situazioni di emergenza.

Nel corso degli anni, sul territorio comunale i defibrillatori sono stati installati nelle scuole (primarie Stradi e Rodari, secondaria Galilei, IIS Ferrari), negli impianti sportivi (Campo sportivo Don Gelindo Mescoli, Palestra Messineo, Stadio comunale Dino Ferrari, Campo sportivo Moscattini, Polisportiva Polivalente Maranello, Campo sportivo Lauro Minghelli di Torre Maina, Polisportiva Pozza, Palestra Scuola primaria Rodari, Palestra Scuola primaria Stradi, Campo sportivo Matteo Degli Antoni), nella Piazzetta Nelson Mandela (all’esterno della Biblioteca Mabic), al Bocciodromo, nella Farmacia Comunale, al Museo Ferrari, al Circolo Arci, presso l’Associazione Amici del Cavallo di Gorzano, al Made in Red Cafè, all’Oratorio Parrocchiale, al Terminal Bus, a San Venanzio in via Abetone Superiore, al Centro Giovani, al Parco delle Città di Pozza e al Parco dello Sport.