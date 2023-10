Marchio De.CO. per i prodotti tipici, approvato a Nonantola il regolamento

Nella seduta del Consiglio Comunale di lunedì 30 ottobre a Nonantola è stato approvato il regolamento per l’istituzione del marchio De.CO. (Denominazione Comunale di Origine) per il comune di Nonantola.

E’ un passo importante - spiega l’Assessore Massimo Po - per la promozione e l’immagine di un territorio come il nostro ricco di eccellenze agricole ed enogastronomiche. Le denominazione intende mettere in primo piano attività e prodotti che, per loro tradizione locale, sono una risorsa culturale, economica e turistica di Nonantola. Attraverso la certificazione De.CO. i prodotti agricoli, i piatti tradizionali e le ricette che fanno parte della cultura popolare, potranno acquisite un’identità riconosciuta sul mercato.

Attraverso la denominazione il Comune potrà assumere iniziative per sostenere le tradizioni e attività enogastronomiche, e valorizzare i prodotti di particolare interesse pubblico proprio per la loro tipicità. Inoltre il marchio De.CO è un importante strumento di marketing territoriale per promuove il patrimonio culturale di Nonantola anche oltre i propri confini.

E’ un attestato di tipicità comunale per tutelare e valorizzare ricette storiche, prodotti dell’artigianato alimentare e prodotti tipici che affianca i prodotti che hanno già un marchio di qualità.

Potranno ottenere l’iscrizione nel pubblico Registro comunale De.CO. i seguenti soggetti produttori: le imprese agricole, artigianali e commerciali, i ristoratori, gli enti e le associazioni che svolgono da statuto attività di produzione e commercializzazione dei prodotti tradizionali dell’ambito del territorio comunale di Nonantola.