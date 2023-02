Istituto musicale Vecchi-Tonelli, la nuova Presidente è Marina Bondi

È Marina Bondi la nuova presidente dell’Istituto superiore di studi musicali Vecchi-Tonelli di Modena. Lo ha annunciato il sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli nel corso del Consiglio comunale di giovedì 23 febbraio. La nomina della presidente è avvenuta con decreto della ministra dell’Università e della ricerca Anna Maria Bernini su designazione del consiglio accademico del Vecchi-Tonelli che ha scelto il candidato entro una terna di soggetti proposta dai Comuni fondatori dell’Istituto, Modena e Carpi, in seguito a un apposito bando pubblico. L’incarico è triennale ed è gratuito.

Marina Bondi è docente ordinaria di Lingua e traduzione inglese al Dipartimento di studi linguistici e culturali di Unimore. Laureata in Lingue e Letterature straniere moderne, è autrice di numerose pubblicazioni scientifiche. Ha fatto parte del Consiglio di indirizzo della Fondazione Cassa di risparmio di Modena, tra il 2000 e il 2010 e tra il 2015 e il 2019.

Nell’annunciare la nomina, il sindaco Muzzarelli ha augurato buon lavoro alla professoressa Bondi e ringraziato la presidente uscente Donatella Pieri per il lavoro svolto nell’ultimo triennio e, in particolare, per aver portato a termine il percorso di statizzazione dell’Istituto musicale, completato nel 2022.