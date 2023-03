"Markets for People” aperte le iscrizioni per i dibattiti promossi Commissione europea

Sono aperte le registrazioni per partecipare a Modena all’incontro del 20 aprile sulla “Concorrenza e le sue regole al servizio della società”, primo appuntamento, e unico in Italia, del ciclo “Markets for People” promosso dalla Direzione per la Concorrenza della Commissione europea.

L’iniziativa ha l’obiettivo di offrire “un confronto aperto e fattuale sugli aspetti economici e sociali di mercati aperti, equi e ben regolati e sul loro impatto per la vita quotidiana di tutti i cittadini”, come spiegano i promotori. Il ciclo di appuntamenti toccherà altre quattro città in altrettanti Paesi europei.

Nel dibattito di giovedì 20 aprile a Modena (ore 11, teatro della Fondazione San Carlo) interverranno Anna Argentati, dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato; il politico ed ex ministro Pier Luigi Bersani; la giornalista del Financial Times Silvia Sciorilli Borrelli; Sara De Simoni, Vice-President Programme Manager di Tetra Pak a Modena; l’economista Michele Polo, docente all’Università Bocconi.

Il dibattito, moderato e condotto da un esperto della Commissione europea, calerà i temi del ciclo di appuntamenti nella realtà nazionale e locale.

L’iniziativa è organizzata in stretta collaborazione con le autorità nazionali per la concorrenza, le Rappresentanze della Commissione europea nei paesi dell'Ue e il centro Europe Direct Modena (www.comune.modena.it/europe- direct), unitamente agli altri due centri della regione Emilia-Romagna.

Tutti possono partecipare, l’ingresso è gratuito previa registrazione sul sito web ufficiale dedicato raggiungibile dal sito di Europe direct, l’incontro si potrà seguire anche in streaming. L’obiettivo è quello di garantire un'ampia partecipazione delle diverse realtà locali e nazionali e di mettere sul tappeto i temi di maggiore interesse per la pubblica opinione.

Per informazioni si può scrivere alla Commissione europea: comp-mamawope@ec.europa.eu