Per Radio Bruno e Sanremo le mascherine trasparenti Le mascherine WeAre

Le mascherine WeAre, prodotte da Renometal e commercializzate da Encaplast SpA di Mirandola sbarcano a Sanremo. "Siamo stati contattati da Radio Bruno - spiega la dottoressa Valentina Bianchini responsabile marketing dell’azienda - richiedendoci la fornitura di mascherine per i collaboratori, i giornalisti e gli speaker della radio. Inoltre abbiamo deciso di sostenere le attività legate a questo festival di Sanremo così particolare, come partner dell’evento".

Venerdì mattina nella sede principale di Radio Bruno, la consegna delle mascherine alla Strana Coppia, Sandro Damura e Enrico Gualdi.

A causa Covid 19 quest’anno non sarà possibile per nessuno partecipare alla kermesse e la possibilità di vedere il viso delle persone che si occuperanno delle interviste ai protagonisti del festival, è diventata ancora più importante. "Il successo di WeAre, la mascherina trasparente che libera il sorriso, in questi ultimi mesi ha raggiunto un risultato davvero importante, all’azienda sono arrivate richieste soprattutto da non udenti e da insegnanti di molte scuole italiane. Totale visibilità del volto, possibilità di leggere bene il labiale e sicurezza al pari di una mascherina chirurgica grazie ai suoi filtri: questa è WeAre. Le maggiori testate giornalistiche si sono occupate di questo strumento di prevenzione così importante, che lo ricordiamo è 100% Made in Italy".