Il Mass Gospel Choir dona 4.000 euro a LILT – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori

Sabato 10 Febbraio, presso la sede della Scuola di Musica Euphonia, si è tenuta la consegna del maxi assegno di 4.000 euro da parte del Mass Gospel Choir a LILT – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, a sostegno del progetto “Medico Paziente” di Alessandra Pederzoli.

La donazione comprende i fondi raccolti durante il concerto “Celebration”, realizzato in collaborazione con Modenamoremio, tenutosi giovedì 21 dicembre 2023 presso il Teatro Comunale Pavarotti Freni, che ha unito i cori gospel Faith Gospel Choir e RDM Fortress Gospel Choir nel Mass Gospel Choir per un’emozionante e indimenticabile esibizione.

Presenti alla consegna il Sindaco Gian Carlo Muzzarelli, il Presidente di LILT Modena, il Dott. Claudio Dugoni, e, in rappresentanza del Mass Gospel Choir, la Direttrice del Coro Anna Ferrari e Nilo Pacenza, che ha preso la parola per ricordare ai presenti il significato più profondo comunicato dal Gospel, ovvero il servizio: “Parlando a nome del Mass Gospel Choir, posso dire quanto sia stata meravigliosa questa esperienza. Quando si canta, si porta un messaggio che proviene dall’anima. Il senso più profondo del Gospel è il servizio, legato al rendersi utili e al mettersi a disposizione dell’altro: per questo, quando cantiamo gospel, l’obiettivo è quello di condividere qualcosa con il prossimo tramite gesti che forse risultano piccoli, ma indirizzati con coscienza.”