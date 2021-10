Massimo D'Elia, deceduto il barbiere di Enzo Ferrari

Se n'è andato Massimo D'Elia, da anni al servizio del Drake come barbiere e sua amico

La città di Modena saluta Massimo D’Elia, deceduto ieri all'età di 79 anni, barbiere storico di Enzo Ferrari.

Per quasi 50 anni Enzo Ferrari, il Drake, ha visitato la storica bottega di Massimo, posta in Corso Canalgrande 73, per un tradizionale appuntamento quello della barba.

Ora a portare avanti la barberia è il figlio di Massimo, Alessandro.

Il funerale di Massimo D’Elia si svolgerà martedì mattina alle 11 nella chiesa accanto al negozio, a San Vincenzo.