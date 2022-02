“Materie prime, risorse, popolazioni” il progetto Unimore per rendere le città sostenibili e inclusive

Nell’ambito dei programmi dei PCTO - Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento - e di Educazione civica promossi dal Museo universitario Gemma e dal Dipartimento di Scienze Chimiche Geologiche Unimore (DSCG), si inserisce il ciclo di appuntamenti “Materie prime, risorse, popolazioni”, che ha preso il via nei giorni scorsi e prosegue fino a fine marzo.

Le attività si stanno svolgendo con la partecipazione di un centinaio di studenti provenienti da licei e istituti tecnici della provincia di Modena e prevedono 6 ore di formazione a distanza e 4 ore di laboratorio in presenza.

Gli appuntamenti a distanza si sono articolati in un percorso multidisciplinare, a più voci, dedicato ad aspetti legati alle materie prime extraterrestri (Barbara Cavalazzi, Unibo e Milena Bertacchini, Museo Gemma Unimore), ai risvolti economici del tema (Sergio Paba, Dipartimento di Economia Marco Biagi - DEMB) e aspetti di carattere storico (Giuliano Albarani, Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Unimore - DSLC).

La serie di approfondimenti scientifici e le attività laboratoriali in presenza si svilupperà invece partendo dalle ricerche condotte all’interno del DSCG e del Museo Gemma (Daniele Brunelli, Gianluca Malavasi e Milena Bertacchini), del DSLC (Maria Chiara Rioli e Matteo Al Kalak) e dell’ISMAR-CNR di Bologna (Silvia Giuliani), con una prima attività di indirizzo scientifico prevista per giovedì 17 febbraio e due di indirizzo classico, nel pomeriggio del 17 e il 18 febbraio e il 29 marzo.

Il programma, a cura di Milena Bertacchini e Giuliano Albarani, persegue gli obiettivi fondanti l’Agenda 2030 per la quale è prioritario “fornire un’educazione di qualità, equa e inclusiva; rendere le città sostenibili e inclusive; combattere il cambiamento climatico e le sue conseguenze, produrre e consumare in modo responsabile” e rafforza l’attività di sensibilizzazione sul tema delle materie prime e del loro riciclo, che il Museo Gemma sta portando avanti come centro di raccolta di cellulari dismessi all’interno della Campagna promossa dalla Jane Goodall Institute Italia.

“La proposta, che rappresenta l’evoluzione di un percorso pluriennale iniziato nel 2015 con il progetto “Minerali e conflitti” – commenta Milena Bertacchini - intende accrescere la conoscenza e la consapevolezza di studenti ed interessati sul ruolo politico, economico, sociale e ambientale che le materie prime hanno all’interno della vita di tutti i giorni, per aprire nuove prospettive di confronto ed approfondimento”.