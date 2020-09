Nicoletta Mantovani, ieri le nuove nozze alla chiesa dell'Antoniano

Fiori d'arancio per Nicoletta Mantovani. Nel pomeriggio di ieri la vedova di Luciano Pavarotti, 50 anni, ha sposato il suo Alberto Tinarelli 52, dirigente d'azienza e consulente per una società di servizi finanziaria. I due fanno coppia da pochi mesi ma hanno voluto bruciare le tappe: "Siamo tanto felici", ha spiegato prima delle nozze la promessa sposa, "Non avevamo motivo di sposarci, se non per una voglia matta di farlo".

Il matrimonio di Nicoletta Mantovani

Il rito si è celebrato a Bologna, nella splendida chiesa di Sant'Antonio da Padova che tutti i cittadini chiamano 'Antoniano'. "E' un luogo a cui sono molto legata", ha confidato Nicoletta, raggiante nel suo abito color ghiacco. In pendant col suo vestito quello della figlia Alice, avuta 17 anni fa dal tenore scomparso nel 2003. Elegantissimo anche il consorte in abito scuro.

A presentare la coppia è stata Grazia Verasani, scrittice bolognese: "Ci ha fatto conoscere una comune amica ed è stato subito amore", ha confidato Mantovani. "Abbiamo deciso di farlo in chiesa, perché per me, da credente era importante dichiarare il nostro amore davanti al Signore".

La storia con Pavarotti

E così, 13 anni dopo la scomparsa del marito, Nicoletta ritrova il sorriso."Rimarrà sempre una persona importante della mia vita e continuerò a seguirne la memoria, come merita un grande artista come lui. Ma come mi ricordava sempre Luciano, la vita va vissuta in ogni istante al massimo, cercando sempre di avere il sorriso, e Alberto mi fa rivivere una grande gioia. Il nostro è un amore profondo, una vera magia". Come ricorderanno i più, la storia d'amore tra Mantovani e Pavarotti si trascinò dietro un vero e proprio scandalo. Quando cominciò, lei era un'esordiente manager di spettacolo di 34 anni più giovane, ma lui andò oltre il chiacchiericcio dei media. Il caso, seguito morbosamente dai giornali di tutto il mondo, culminò nel divorzio miliardario tra il grande tenore e Adua Veroni. Rimasero insieme fino all'ultimo giorno.

