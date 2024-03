Arriva Maurizio Ferraioli, nuovo Vicario del Questore a Modena

Lo scorso 1° marzo ha assunto le funzioni di Vicario del Questore di Modena il Primo Dirigente della Polizia di Stato Maurizio Ferraioli, che subentra a Sabato Riccio, promosso alla qualifica di Dirigente Superiore. Al dottor Ferraioli vanno un caloroso benvenuto e i migliori auguri di buon lavoro da parte del Questore, dei Funzionari e del personale.

Originario della provincia di Salerno, 54 anni, laureato in Giurisprudenza, è in Polizia dal 1994, dopo essersi diplomato presso l’Istituto Superiore di Polizia, al termine del 6° corso quadriennale per Vice Commissario della Polizia di Stato.

La prima assegnazione è a Milano. Qui – dopo un breve periodo presso i Commissariati Centro e Monforte Vittoria – viene assegnato all’Ufficio Immigrazione della Questura meneghina, dove ricopre, tra l’altro, la Direzione della Sezione Investigativa di quell’Ufficio. Tra il 2002 e il 2016, Ferraioli è dapprima Dirigente dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e Vice Capo di Gabinetto della Questura di Massa Carrara, quindi, Dirigente DIGOS e successivamente Capo di Gabinetto della Questura di Lucca per poi approdare a Campobasso dove ricopre la funzione di Capo di Gabinetto di quella Questura.

Nel 2017, dopo la promozione a Primo Dirigente e la frequentazione del 32° Corso di Formazione Dirigenziale, gli viene assegnata fino al 2019 la direzione della Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Lodi, città dove ritornerà nel 2022 in qualità di Vicario del Questore, dopo un periodo di due anni alla Questura di Monza e Brianza quale Dirigente della Divisione Anticrimine.