Il Comandante della Stazione Carabinieri di Fiorano riceve la Medaglia Mauriziana

Altro riconoscimento per il Luogotenente Mosto, che taglia in traguardo dei 50 anni di servizio

Pochi giorni fa il Comandante della Stazione dei Carabinieri di Fiorano Modenese, Lorenzo Mosto, ha ricevuto la prestigiosa Medaglia Mauriziana. Si tratta di una onorificenza assegnata “al merito di dieci lustri di carriera militare”, ossia dopo cinquant’anni di carriera all’interno di una delle quattro forze armate italiane. A consegnarla, in vece del Presidente della Repubblica, è stato il Comandante Provinciale dei Carabinieri, il Colonnello Marco Pucciatti.

Lo scorso 18 dicembre 2020, Mosto aveva già ricevuto l’importante promozione a Luogotenente, attuale grado apicale del ruolo. Un traguardo significativo per l’intera comunità, che certifica l’impegno da parte di un uomo operante, con dedizione e senso di responsabilità, da lungo corso sul nostro territorio.

Lorenzo Mosto, nato in Sicilia, in un piccolo paese nella provincia di Enna, ha compiuto 55 anni lo scorso ottobre e vive in Emilia dal giugno del 1990. Arruolatosi nel lontano 1986, poco più di dieci anni più tardi veniva promosso a Maresciallo Capo. Ma è dal 2005, tuttavia, che prende il Comando della Stazione fioranese, un ruolo che continua a ricoprire con impegno e passione. Numerosi infatti sono stati i riconoscimenti avuti negli anni, tra i quali il conferimento della Medaglia al Merito per Lungo Comando nel 2015.

Questo ulteriore titolo onorifico del Maresciallo Mosto inorgoglisce la città intera. Queste le parole del Primo Cittadino, Francesco Tosi: " Sono lieto di assistere ancora una volta ad un importante riconoscimento al comandante della locale stazione dei carabinieri, riconoscimento per la serietà e l'impegno nello svolgimento delle sue funzioni. Abbiamo bisogno di servitori dello Stato onesti e capaci. Complimenti e grazie".