Una medaglia da Sergio Mattarella per il Buk Festival di Modena

Nel conto alla rovescia per la 15^ edizione di Modena BUK Festival, in programma dal 6 all'8 maggio nel Chiostro di San Paolo, arriva la notizia del prestigioso riconoscimento conferito ancora una volta dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella: la Medaglia del Quirinale, che riconosce la qualità del lavoro svolto dal festival.

Spiega il Direttore artistico BUK Francesco Zarzana, autore regista e Presidente dell’Associazione ProgettArte, che «il festival accoglie con orgoglio la Medaglia concessa dal Presidente Mattarella, a riconoscimento di uno storico impegno in favore della “bibliodiversità” e come incoraggiamento all’editoria resiliente, tanto più in tempo di pandemia. La 15^ edizione di BUK Festival è un anniversario importante, che ProgettArte dedica alla città di Modena».

Trenta editori italiani e 16 incontri pubblici attendono i lettori modenesi da venerdì 6 a domenica 8 maggio nel cuore della città, il Chiostro di San Paolo. Anche quest’anno BUK Festival è realizzato con il sostegno della Fondazione di Modena, del Comune di Modena, di Bper Banca e con il patrocinio della Regione Emilia Romagna, di CNA, Camera di Commercio e Modenamoremio, sotto gli auspici del Centro per il Libro e La lettura del Ministero per i Beni Culturali.

L’ingresso è aperto gratuitamente al pubblico, fino ad esaurimento dei posti disponibili e con le precauzioni previste dalla normativa vigente. Intanto sono aperte le prenotazioni per iscriversi al workshop di scrittura “Racconti di viaggio”, a cura di Paola Scaccabarozzi, giornalista per D Repubblica, Airone e agendaviaggi.com. Il libro di Paola Scaccabarozzi “Ragazzi la mamma parte! Viaggiare da sola con la famiglia a casa” (Giraldi ed.) sarà il punto di partenza di un viaggio esplorativo, nel tempo e nello spazio. Un itinerario in luoghi vicini e lontani, spesso partendo dalle nostre origini, dalla storia dell’umanità per viaggiare dentro di noi alla ricerca di quello che siamo e del senso della vita. Si parlerà di volti, etnie che stanno scomparendo, isole e deserti. Appuntamento domenica 8 maggio alle 11.30 nella Sala del Leccio, iscrizione consigliata su stampa@progettarte.org