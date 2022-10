Olimpiadi degli alberghieri d’Europa, tre medaglie allo "Spallanzani"

Una medaglia d’oro e due d’argento: un grande risultato quello degli allievi dell’Iis Lazzaro Spallanzani di Castelfranco Emilia alla 35ma Conferenza dell’Associazione europea hotellerie e turismo (AEHT), a Senigallia dal 17 al 22 ottobre, che ha portato 406 studenti tra stranieri e italiani a sfidarsi in tutte le discipline del settore enogastronomico.

Alessia Sanci si è aggiudicata l’oro in Culinary Arts, una delle sfide più difficili in cui i partecipanti hanno dovuto comporre un menu di tre portate. Nella competizione di Front Office per Jersey Klien Mallari Del Rosario e per Ronard Odoom in Cocktail bar, dove ha inventato ed eseguito un cocktail con un compagno barman proveniente dall’estero.

Gli allievi degli istituti alberghieri si sono sfidati in competizioni di coppia, con compagni provenienti da altre nazionalità, parlando sempre in inglese. Una prova di unità e di pace che ha visto la sua conclusione nel gala di venerdì 21 ottobre, dove nel centro storico di Senigallia tra abiti eleganti e monumenti antichi, l’Iis Panzini ha allestito Piazza Garibaldi come una stazione spaziale.