Medicina Nucleare: importante riconoscimento per il Direttore della Struttura Complessa dell’AOU di Modena

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Importante riconoscimento per il Dottor Stefano Panareo , Direttore della Struttura Complessa di Medicina Nucleare dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena . Durante il 16° Congresso Nazionale della Associazione Italiana di Medicina Nucleare che si è tenuto nei giorni scorsi a Milano, Panareo è stato confermato come Segretario del Gruppo di Studio di Oncologia della Associazione per il biennio 2024-2026.

Nel biennio precedente l’equipe scientifica a cui ha preso parte il Dottor Panareo ha portato a lavorare su fronti tanto importanti quanto delicati del settore tra cui la revisione delle raccomandazioni procedurali PET in ambito oncologico, le raccomandazioni alla refertazione in ambito PET su mielomi, linfomi e carcinoma prostatico nonché un importante studio multicentrico sulla PET FDG nel carcinoma mammario triplo negativo che vede, attualmente, la partecipazione di 23 centri italiani di medicina nucleare.