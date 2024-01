Ravarino, un gruppo di medici sostituirà la dottoressa Chiara Carboni

L’Azienda USL di Modena, con invio di sms e lettere che sono state anche caricate sul Fascicolo Sanitario Elettronico, ha informato i pazienti del medico di medicina generale Chiara Carboni, con ambulatorio a Ravarino, riguardo la cessazione di attività da parte del medico a partire da lunedì 15 gennaio. I pazienti avranno assistenza garantita da un gruppo di medici che li prenderà in carico, a partire dal 15 gennaio, nello stesso ambulatorio in cui visitava la dottoressa Carboni, in via Roma 345 a Ravarino.

Le visite si effettueranno solo su appuntamento da fissare al telefono contattando il numero 059 5137008 da lunedì a venerdì dalle ore 8 alle 13. Eventuali visite domiciliari dovranno essere sempre richieste telefonando allo stesso numero da lunedì a venerdì entro le ore 10.

I pazienti potranno comunque scegliere, se lo desiderano, di essere assistiti da un altro medico di medicina generale nell’ambito dei posti disponibili: sul sito dell’Azienda Usl di Modena, nella pagina www.ausl.mo.it/cambiomedico, ci sono tutte le indicazioni.