Solara di Bomporto, individuato un medico sostituto

L’Azienda USL di Modena ha individuato un sostituto provvisorio del dottor Massimo Vazzana, Medico di medicina generale che a partire dal 1°ottobre cesserà la sua attività ambulatoriale nella frazione di Solara nel Comune di Bomporto. Il nuovo professionista – la dottoressa Micol Silingardi – riceverà i pazienti del medico uscente per un mese, nell’attesa che si possa giungere a una soluzione di lungo periodo. In questi giorni l’Azienda USL di Modena – che continua a cercare un sostituto per i successivi mesi – sta inviando un sms e una lettera agli assistiti del dottor Vazzana per fornire tutte le informazioni necessarie.

La dottoressa Silingardi riceverà dal lunedì al venerdì su appuntamento da fissare telefonicamente. In assenza di diverse disposizioni da parte del cittadino – che può sempre effettuare il cambio del medico –, sarà dunque automaticamente assegnato come Medico di Medicina Generale la dottoressa Silingardi e la tessera sanitaria resterà la stessa, senza necessità di recarsi allo sportello.

Appena ricevuta la notizia, da parte del dottor Vazzana, dell’intenzione di cessare il proprio incarico sul territorio di Solara, l’Ausl – come sempre avviene in queste circostanze – aveva immediatamente provveduto a individuare un nuovo incaricato provvisorio e poi ad avvisare in tempi utili tramite una lettera inviata a casa i cittadini assistiti, del passaggio al nuovo medico senza necessità di alcuna azione da parte loro. Purtroppo il nuovo medico che era stato individuato aveva successivamente comunicato all'Azienda la sua intenzione di non assumere più l'incarico. L'Ausl si era dunque subito attivata per scorrere le graduatorie al fine di individuare un nuovo professionista disponibile, e continuerà a cercare per giungere, come detto, a una soluzione di lungo periodo.