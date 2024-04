Medolla si gemella con Spotorno dopo gli aiuti inviati durante il terremoto del 2012

Nel corso della seduta del 3 marzo, il Consiglio comunale di Medolla ha votato all’unanimità la proposta di gemellaggio con il Comune di Spotorno, in provincia di Savona.

Un rapporto cominciato all’indomani dei terremoti del 2012, quando la località ligure aiutò concretamente Medolla, solidarietà ricambiata in seguito alla mareggiata del 2018 che colpì la costa ligure, ma sono comunque state diverse le occasioni in cui in questi anni le due comunità si sono incontrate, tra cui la firma del patto di amicizia nel 2019, anche con la partecipazione delle rispettive associazioni di volontariato.

A fine mese una delegazione di Medolla si recherà a Spotorno per la firma del gemellaggio, atto che darà formalmente il via alla progettazione di iniziative condivise negli ambiti più diversi. Nella stessa seduta, il consiglio comunale di Medolla ha poi votato, sempre all’unanimità, la convenzione con la Provincia di Modena per l’adesione alla Rete Europea Provinciale ModenaPuntoEu, per una collaborazione in termini di supporto e formazione per l’accesso alle risorse e alle opportunità europee, strumento pensato per consentire anche ai Comuni che non dispongono di un Ufficio Europa di accedere più agevolmente a bandi e fondi.

“Medolla si dota di strumenti nuovi – commenta il sindaco Alberto Calciolari – per consentirci di guardare lontano e di intercettare sempre di più risorse e progettualità di ampio respiro, tutte a vantaggio di cittadini e imprese. Ringrazio in particolare il sindaco di Spotorno Mattia Fiorini, per la sincera amicizia che ha dimostrato a nome di tutta la comunità di Spotorno, e che i medollesi continueranno a ricambiare, in tutte le occasioni che vorremo pensare insieme”.