Medolla: iniziano i lavori alla ciclabile su via San Matteo

Su via San Matteo, che collega Medolla con la frazione di Villafranca, sono cominciati nei giorni scorsi i lavori di manutenzione straordinaria, nell’ambito del piano di intervento che riguarda diverse arterie di accesso al paese, così come diverse strade del centro cittadino. Il cantiere nella fase preparatoria ha visto la rimozione degli archetti della ciclabile, per consentirne la manutenzione e la verniciatura, o la sostituzione quando danneggiati, oltre a tutte le opere preparatorie, come quelle relative alle caditoie, alla riasfaltatura del manto stradale, ciclabile compresa.

Gli interventi, per un costo complessivo di quasi 180mila euro, sono stati programmati dal Comune per risolvere le diverse criticità dovute non solo all’inteso traffico veicolare, ma anche ai vari scavi effettuati negli anni per il passaggio di sottoservizi, per migliorare la sicurezza di tutti gli utenti della strada, ciclisti e pedoni compresi.

“I lavori su via San Matteo – commenta l’assessora ai Lavori Pubblici Franca Paltrinieri, rientrano nel più ampio programma che ha già visto il completamento della ciclabile di Via Romana, ora colorata di rosso – mentre è in corso di realizzazione il primo stralcio della ciclabile di Villafranca con il collegamento a nord con la ciclabile di San Matteo e a sud ovest con la ciclabile ex Sefta. Con la realizzazione dell’ultimo pezzo di intervento sulla cosiddetta ‘punta’ di San Matteo, a cura di un privato, sarà possibile lo spostamento in sicurezza per ciclisti e pedoni in tutto il comparto”.