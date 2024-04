Memoriale digitale della Resistenza, inaugurata una postazione interattiva sulla Resistenza Modenese

Nel giorno in cui cade l’anniversario della Liberazione di Modena è stato inaugurata la postazione interattiva del Memoriale digitale della Resistenza Modenese relativo alla Settima Zona Partigiana che coincide con il capoluogo.

Alla presentazione e attivazione del leggio digitale collocato presso l’URP del Comune di Modena nel Municipio in Piazza Grande 17 erano presenti Vanni Bulgarelli, Presidente Provinciale ANPI, il Sindaco Gian Carlo Muzzarelli, Silvana Borsari, Consigliera di Amministrazione Fondazione di Modena, e i collaboratori di ANPI, che hanno reso possibile la realizzazione del Memoriale. Il progetto modenese si avvale del sostegno della Fondazione di Modena e di un contributo della Zona Soci Modena Città di Coop Alleanza 3.0, attribuito nell’ambito dell’iniziativa Più vicini. Il patrocinio del Comune di Modena ha consentito di procedere, tramite la rete di collaboratori di ANPI, alla posa di oltre 60 QRcode posizionati su cippi, monumenti e lastre commemorative della Resistenza.

Con la collaborazione di storici e ricercatori sono state redatte 65 schede con l’indicazione di oltre 120 brevi biografie dei caduti.

“Il progetto parte proprio dai Caduti per raccontare fatti luoghi, personaggi fondamentali per la Resistenza Modenese - ha spiegato Vanni Bulgarelli, Presidente Provinciale ANPI – “ i cui valori sono fondamentali per il futuro della Città”. Bulgarelli ha voluto rimarcare un concetto molto radicato nell’ ANPI e cioè che il progetto antifascista, proprio per i suoi valori costitutivi, sia basilare per costruire il futuro del nostro territorio. Una realizzazione ancor più significativa se si considera che Modena, “Città partigiana cuore di provincia partigiana”, Medaglia d’Oro al Valor Militare, non ha un monumento centrale dedicato alla Resistenza, ma è presente una rete monumentale diffusa a ricordo dei caduti partigiani, con alcune grandi opere come quella di Arnaldo Pomodoro al Famedio di San Cataldo e la scultura di Augusto Murer a ricordo dei caduti di Cefalonia. “Viviamo in un momento storico in cui i testimoni diretti stanno scomparendo per l’inesorabile scorrere del tempo . Questo è un grande problema perché la Resistenza ha avuto nella memorialistica della testimonianza diretta un veicolo preferenziale per la trasmissione dei propri valori e quello che ci rimane sono proprio i luoghi che, se ben valorizzati, interrogati saranno per sempre veicoli di quei valori e questo è molto importante anche per la didattica” ha commentato Mattia Piccinini che ha fatto parte del gruppo di ricerca storica unitamente a Catia Mazzeri e Vanni Bulgarelli.

Il Memoriale digitale della Resistenza è un progetto del Comitato Provinciale dell’ANPI, Associazione Nazionale Partigiani d’Italia che, nell’ambito delle iniziative per l’80 della Lotta di Liberazione, ha voluto rendere più accessibile la conoscenza di luoghi, fatti e protagonisti della Resistenza: 1943-1945. Dai cippi e dai monumenti che segnano i nostri territori, eretti in onore di partigiani e antifascisti caduti, tramite QRcode si può accedere a informazioni e documenti, che danno voce alle pietre mute. Inoltre, da postazioni collocate in spazi pubblici e dotate di touch screen si può navigare nel data base, che sarà alimentato con ulteriori materiali. Il sito www.memorialedigitale.it corredato da schede e immagini consente inoltre di collegarsi ad altri contenuti esterni presenti in rete.