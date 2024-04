Menopausa? A Carpi visite ginecologiche gratuite per la Giornata della salute della donna

Lunedì 22 aprile è la Giornata nazionale della salute della donna e i professionisti dell’Unità Operativa Complessa di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale Ramazzini di Carpi, di cui è direttore facente funzione il dottor Paolo Venturini, propongono un pomeriggio di visite ginecologiche gratuite, su appuntamento, per una valutazione specialistica sui disturbi legati alla menopausa.

L’iniziativa, che si terrà dalle 15 alle 18 negli ambulatori del reparto al primo piano del Ramazzini, si inserisce nell’ambito della settimana (dal 18 al 24 aprile) che Fondazione Onda ha dedicato alle donne, con l’obiettivo di promuovere l’informazione, la prevenzione e la cura al femminile.

Obbligatoria la prenotazione, da effettuare telefonando al numero 059 659356, dal lunedì al venerdì dalle 12.30 alle 14, oppure inviando un’email all’indirizzo ginecologiacarpi@ausl.mo.it.

Come evidenzia l’Istituto Superiore di Sanità, la menopausa è un evento naturale della vita di ogni donna. La maggior parte delle donne italiane (come risulta da interviste realizzate in due indagini effettuate dall’ISS) ritiene che sia una delle tappe evolutive della vita e, pur creando a volte disturbi e malessere, non sia una malattia e non debba essere trattata come tale. Di solito, la menopausa si presenta tra i 45 e i 55 anni di età quando le ovaie smettono di produrre gli ormoni sessuali (estrogeni e progesterone) e il ciclo mestruale, insieme alla fertilità, termina in modo definitivo. Una minoranza di donne, circa l’8-10%, entra in menopausa prima dei 45 anni per diverse cause legate a disfunzioni dell'attività ovarica, malattie o particolari cure mediche. Questa condizione, naturale o indotta, è nota come menopausa precoce e richiede una terapia medica da concordare con il medico. In alcuni casi di menopausa naturale, il medico potrebbe valutare insieme alla donna l'opportunità di una cura.