Il mercato BiodiSera si sposta in via Brunelleschi per consentire i lavori di via Panni

Da venerdì 29 luglio BiodiSera, il mercato riservato alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli che solitamente ha sede nel parcheggio del parco Amendola lato via Panni, avrà sede in via Brunelleschi, all’angolo con viale Amendola, sempre nei pressi del parco.

Lo spostamento temporaneo del mercato è reso necessario per consentire i lavori di realizzazione del sottopasso stradale di via Panni e il superamento del passaggio a livello della linea ferroviaria Modena-Sassuolo e rimarrà in vigore per l’intera durata dei lavori, pari a circa 15 mesi. L’area del parcheggio su via Panni sarà infatti occupata dal cantiere e la stessa viabilità sulla via sarà sottoposta a limitazioni a seconda delle diverse fasi di lavorazione.

L’attività di vendita diretta da parte degli agricoltori continuerà a svolgersi con le medesime modalità finora previste, con l’appuntamento ogni venerdì dalle 14.30 alle 20.30.