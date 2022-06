Soliera, il mercato cambia sede per alcune settimane

Per quattro settimane il mercato del martedì e del sabato mattina di Soliera cambia sede. Infatti a partire da domani 21 giugno si trasferisce, per un periodo limitato, fino al 12 luglio prossimo, in piazzale Loschi, in modo tale da lasciare libere le vie e le piazze del centro e consentire lo svolgimento della 168ª Fiera di San Giovanni, in programma dal 24 al 26 giugno e di Arti Vive Festival (2-10 luglio). Dopodiché gli stand torneranno ad animare piazza Lusvardi, piazza Sassi, via Nenni, via IV Novembre e via Garibaldi.