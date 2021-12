Mercato in formato natalizio nelle domeniche di dicembre al parco Novi Sad

Shopping in formato natalizio all’aria aperta. È quanto propone per le prossime tre domeniche del mese di dicembre – 5, 12 e 19 - il Consorzio Il Mercato di Modena.

Il primo appuntamento è in programma domenica 5 dicembre, dalle 7.30 alle 14 al parco Novi Sad. A due passi dal centro storico, ci si potrà sbizzarrire alla ricerca dei regali di Natale più adatti per sé e per i propri cari, curiosando tra le tante novità proposte sui banchi a partire dall’abbigliamento invernale classico per uomo, donna e bambino con maglioni, camicie, cappotti, sciarpe, guanti, berretti e cappelli a cui abbinare magari qualche nuovo accessorio. Senza dimenticare calzature adatte ai mesi più freddi, la biancheria per la casa, pentole, piatti, bicchieri, posate e accessori per la cucina.

Per chi poi è un po’ in ritardo con il Calendario dell’Avvento, sarà possibile acquistare caramelle, cioccolatini ed altre leccornie. Non mancheranno ovviamente i banchi dell’agroalimentare con frutta e verdure di stagione, salumi e insaccati, uova, formaggi, pasta fatta in casa, pane e specialità locali e nazionali per chi pensa già ai pranzi e alle cene delle Feste. Tutto con prezzi adatti a tutte le tasche, simpatia e professionalità degli operatori sono gratis.