Mercato straordinario al parco Novi Sad per fare shopping all’aria aperta

L’appuntamento della terza domenica del mese cade in concomitanza con l’ultimo giorno dell’edizione 2021 del festivalfilosofia

Mentre in città e provincia si declina il termine ‘Libertà’ in tutte le sue accezioni, tema 2021 del festivalfilosofia in programma nel fine settimana, domani domenica 19 settembre dalle ore 7.00 alle ore 14.30 si rinnova al parco Novi Sad l’appuntamento con il Mercato straordinario della terza domenica del mese.

Un evento consolidato ed apprezzato da avventori saltuari e habitué, famiglie comprese, grazie all’offerta merceologica degli operatori, che già strizza l’occhio all’autunno imminente. Merce e oggettistica di qualità – dall’abbigliamento e accessori alle calzature, dall’oggettistica per il fai da te agli articoli per la casa, fino al fresco, con frutta e verdura di stagione - contrassegnata dal buon rapporto qualità/prezzo. Valore aggiunto: oltre alla cordialità degli operatori la loro disponibilità a fornire consigli e indicazioni utili negli acquisti dei clienti.