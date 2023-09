Mercato straordinario, shopping all’aria aperta nel weekend ‘filosofico’

Un’occasione da non perdere, parola del Consorzio il Mercato di Modena. Domani 17 settembre dalle 7.00 alle 14.30 nuovo appuntamento nell’anello esterno del parco Novi Sad con il Mercato straordinario della terza domenica del mese. L’evento si svolge in contemporanea con il festivalfilosofia dedicato alla ‘Parola’ che sta riscuotendo grande successo di pubblico nelle piazze di Modena e provincia.

Con un occhio all’autunno imminente, l’evento propone come da formula consolidata negli anni merce – dall’abbigliamento e accessori alle calzature, dall’oggettistica per il fai da te agli articoli per la casa, fino al fresco, con frutta e verdura di stagione - contrassegnata dal buon rapporto qualità/prezzo e dalla cordialità degli operatori ambulanti, sempre pronti a dispensare consigli e sorrisi.