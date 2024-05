Al via il mese del Caregiver familiare, incontri e spettacoli in tutta la provincia

Un evento per ogni distretto sanitario. E’ cominciato il mese del Caregiver familiare, rivolto a chi presta assistenza, in maniera volontaria e gratuita, a un caro disabile o comunque non autosufficiente.

L’Azienda USL di Modena, in collaborazione con gli enti locali, ha organizzato una serie di iniziative per approfondire e sensibilizzare su un tema che coinvolge in prima persona un ‘esercito’ silenzioso composto da figli, mogli, mariti, genitori o semplicemente amici che ogni giorno si impegnano negli ambienti domestici, una platea che secondo l’ISTAT in Italia arriva a 7 milioni di persone (oltre 2 milioni solo in Emilia-Romagna).

Il calendario prevede un’iniziativa che coinvolgerà tutti i Distretti della provincia: un incontro condotto dai professionisti della riabilitazione, che forniranno indicazioni su come gestire e assistere in modo corretto una persona con difficoltà motorie. Il primo appuntamento è in programma martedì 7 maggio a Modena, a seguire il 9 a Sassuolo, il 14 a Vignola, il 15 a Carpi, il 21 a Pavullo, il 28 a Mirandola e il 29 maggio a Castelfranco. Tutti gli incontri si terranno dalle 16.30 alle 18.30.

Per partecipare è necessario iscriversi sul sito www.ausl.mo.it/caregiver

Ecco gli altri principali appuntamenti nei vari Distretti: