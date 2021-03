Mettersi in gioco: gli studenti di Carpi incontrano Horacio Pagani e Stefano Fratepietro, imprenditori di successo

Il coraggio di mettersi in gioco come chiave per affrontare le sfide della vita. Il Lions Club Carpi Host organizza per mercoledì 24 marzo a partire dalle ore 11 un incontro rivolto agli studenti delle classi quarte e quinte degli Istituti superiori carpigiani: protagonisti dell’appuntamento – che vuole fornire ai ragazzi stimoli e suggestioni per il prosieguo del loro percorso di studi - saranno Horacio Pagani (fondatore di Pagani Automobili) e Stefano Fratepietro (imprenditore nell’ambito della cyber security).



L’incontro tra i due imprenditori di successo e gli studenti ha per titolo “Se vuoi puoi: se puoi sognarlo puoi farlo”: sarà moderato da Carlo Alberto Carnevale Maffè (Professore di Strategia ed Imprenditorialità presso SDA Bocconi) e si terrà su piattaforma Zoom, ma potrà essere seguito in diretta anche da utenti esterni collegandosi al canale Youtube del Lions Club Carpi Host. All’incontro parteciperanno studenti degli Istituti “A. Meucci”, “M. Fanti”, “L. Da Vinci” e “G. Vallauri”.



“Senza sogni non si può vivere una vita piena: avere uno scopo e provare a raggiungerlo, tentare di dare forma concreta al proprio sogno, può dare risorse e motivazioni sorprendenti. Lo scopo di questo appuntamento è di far conoscere agli studenti carpigiani la storia di due persone che - superando le perplessità proprie e quelle altrui, sconfiggendo innumerevoli ostacoli - hanno realizzato i loro sogni ed hanno raggiunto traguardi che sembravano impossibili da conseguire. Horacio Pagani e Stefano Fratepietro sono perfetti esempi di persone che hanno creduto nei propri obiettivi e nella capacità di ottenerli. Con coraggio, creatività e amore per la sfida” sottolinea Andrea Ciroldi, Presidente Lions Club Carpi Host.

Horacio Pagani nasce nel 1955 in Argentina, in una famiglia di origini italiane. La Pagani Automobili, di cui è fondatore e Chief Designer, è unanimemente riconosciuta come azienda di riferimento nel settore automotive, i cui modelli si sono aggiudicati riconoscimenti importanti, collezionando traguardi significativi in termini di stile, sviluppo tecnologico e performance. Nel corso della sua carriera imprenditoriale ha creato automobili eccezionali come Zonda e Huayra (definite hypercars), nelle quali l’unione armonica di materie artistiche e scientifiche, di cui da sempre è appassionato, trova l’apice.



Stefano Fratepietro, dottore in Information Technology & Management, è uno dei consulenti più noti per la Cyber Security e Digital Forensics. Ha svolto attività peritali per tribunali, banche forze dell’ordine e aziende multinazionali., partecipando come Consulente Tecnico a casi di fama nazionale ed internazionale come il caso “Buongiorno! Vitaminic”, “Telecom Sismi” e “Volkswagen Dieselgate". E’ Amministratore delegato di Tesla Consulting, azienda acquisita dalla multinazionale italiana Be Shaping the Future S.p.a., dove ricopre il ruolo dirigenziale di Group Chief Security Officer.