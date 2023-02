M’illumino di meno, Soliera spegne le luci di piazza Lusvardi

Giovedì 16 febbraio il Comune di Soliera aderisce a “M’illumino di meno”, la giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili. A partire dalle ore 18 verranno spente le luci di piazza Lusvardi, di fronte al Castello Campori.

L’iniziativa è organizzata da Rai Radio2 con il programma Caterpillar per diffondere la cultura della sostenibilità ambientale e del risparmio delle risorse.

La prima edizione di “M’illumino di meno” si tenne il 16 febbraio 2005 in occasione dell’entrata in vigore del Protocollo di Kyoto e Caterpillar ebbe l’idea di chiedere agli ascoltatori di spegnere tutte le luci non indispensabili come gesto di attenzione per l’ambiente. Anno dopo anno, M’illumino di Meno ha raccontato le molte azioni, piccole e grandi, che ciascuno di noi può fare per salvare il Pianeta: scegliere la bici anziché l’auto, promuovere le energie rinnovabili, piantare alberi, ridurre lo spreco alimentare e adottare una cultura del riuso. Nel tempo l’urgenza di queste azioni individuali e collettive si è imposta, evidenziando gli effetti sulla natura di anni di sfruttamento ambientale. La stessa emergenza sanitaria da Covid-19 è stata l’occasione di ripensare il tema della salute globale e la guerra in Ucraina di accelerare la riconversione energetica. Il cambiamento di abitudini suggerito da anni da M’illumino di Meno è ormai diventato una necessità di sopravvivenza, oltre che una possibilità per sviluppare una comunità sociale più sostenibile da tutti i punti di vista.

Per questo il titolo dell’edizione di quest’anno è: Tutta una comunità energetica. Va ricordato inoltre che, con la conversione del decreto legge n. 17/2022, il Parlamento italiano ha istituito per il 16 febbraio la Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili riconosciuta dalla Repubblica.