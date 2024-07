Migliorare i Servizi Educativi: la collaborazione tra Amministrazione e Community "La Nostra Tribù"

Un'apertura al dialogo e alla collaborazione è stata manifestata dall'Amministrazione comunale di Modena nei confronti delle energie civiche della città, come il gruppo di madri che ha dato vita alla community "La nostra tribù". Questa community, attiva negli ultimi mesi, si è distinta per l'organizzazione di eventi gratuiti e aperti, e per il suo impegno nello scambio e condivisione sul tema della maternità.

Incontro tra Amministrazione e community

Il sindaco Massimo Mezzetti e l'assessora alle Politiche Educative Federica Venturelli hanno recentemente incontrato le rappresentanti del settore Servizi Educativi, Giulia Ferrari e Alma Mazziotti Locaso. L'incontro è avvenuto a seguito di una lettera inviata al Sindaco, in cui si esprimeva preoccupazione per il ritardo nella pubblicazione della graduatoria per i nidi cittadini, causato da un problema con il gestionale informatico.

Temi discussi

L'assessora Venturelli ha assicurato che l'Amministrazione si impegnerà a tornare alla pubblicazione delle graduatorie in tempi più anticipati, come avveniva in passato. Durante l'incontro, la delegazione della community ha evidenziato che, sebbene ci sia un generale gradimento per il sistema dei nidi della città, esistono diverse criticità che necessitano di essere risolte. Queste problematiche sono emerse da un questionario sottoposto alle madri, e ora sono all'attenzione dell'Amministrazione comunale.

Espansione dell'offerta e innovazione dei servizi

L'assessora Venturelli ha sottolineato che le domande per i nidi sono aumentate, riflettendo l'alta qualità dei servizi offerti. "Il nostro impegno è quello di ampliare l'offerta nei prossimi anni e avviare una riflessione su come si possano innovare i servizi", ha affermato Venturelli. L'Amministrazione intende cogliere tutte le opportunità per instaurare un dialogo con chi propone temi e suggerimenti, al fine di migliorare continuamente i servizi educativi.

L'incontro rappresenta un importante passo verso una collaborazione più stretta tra l'Amministrazione comunale e le energie civiche della città. L'obiettivo è lavorare insieme per affrontare le sfide e migliorare ulteriormente i servizi offerti, garantendo che le esigenze e le aspettative delle famiglie modenesi siano sempre al centro dell'attenzione.