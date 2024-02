La Geo Barents attracca in Romagna, 11 i migranti in arrivo a Modena

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

È arrivata puntualmente questa mattina intorno alle ore alle 7 al terminal crociere di Porto Corsini a Ravenna la nave Geo Barents con a bordo 134 migranti. Sull'imbarcazione della ong Medici senza frontiere le condizioni generali di salute sono ritenute buone, eccetto due casi che necessitano di accertamenti più approfonditi e saranno i primi a scendere. Dei 134 migranti a bordo, 87 sono gli uomini e 13 le donne adulte, i minori 34 di cui 15 non accompagnati.

La maggior parte, 90, sono siriani, a cui si aggiungono 26 egiziani, 10 persone dal Pakistan, cinque dall'Etiopia e una rispettivamente da Bangladesh, Eritrea e Palestina. Sono 12 i nuclei familiari tutti provenienti dalla Siria. Tra i 34 minori, due hanno due anni e i restanti vanno dai quattro ai 17 anni.

Le visite sanitarie e gli adempimenti di polizia stanno avvenendo al Circolo Canottieri in località Standiana di Ravenna dove i migranti saranno accompagnati, appena sbarcati, con mezzi della Croce rossa italiana.

Come rende noto la Prefettura di Ravenna, d'intesa con il Ministero degli Interni, 70 dei migranti a bordo resteranno in Emilia-Romagna: 61 adulti e nove minori non accompagnati, di cui 16 a Bologna, cinque a Ferrara, sette a Forlì-Cesena, 11 a Modena, sei a Parma, cinque a Piacenza, otto a Reggio Emilia, sei a Rimini e sei a Ravenna. Gli altri 64 saranno trasferiti con pullman nel Lazio, 58 adulti e sei minori non accompagnati.

A bordo nave sono saliti i Medici dell'Usmaf, del 118 e personale della Questura per gli accertamenti di rito. "Ancora una volta la macchina dell'accoglienza ravennate si è fatta trovare pronta per questo ottavo sbarco", commenta il prefetto Castrese De Rosa, ricordando che complessivamente saranno giunte al Porto di Ravenna 868 persone.