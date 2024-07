Migranti minorenni, fra dubbi e contestazioni. Siulp: "Cambiare la legge"

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

I minori stranieri non accompagnati "sono da tempo un problema oggettivo, soprattutto per chi li deve gestire in prima battuta e deve sopperire a diverse lacune dello Stato". Infatti, scrive il segretario provinciale modenese del sindacato di Polizia Siulp, Roberto Butelli, "se fino ad oggi la Polizia doveva aspettare soltanto il via libera dal Tribunale per i minori per l'autorizzazione alla visita auxologica, oggi passeranno, nella migliore delle ipotesi, i 60 giorni previsti dalla legge Zampa del 2017, affinché la commissione si accordi sul parere da esprimere". Da qui la convinzione che sia "fondamentale una rivisitazione della norma, con modifiche e miglioramenti più aderenti alla realtà del momento, molto diversa da quella del 2017".

Attualmente, scrive Butelli, "il minore verrà, ad esempio, fermato da una volante e, dopo la trafila per l'autorizzazione dal Tribunale per i minori, si attenderà il parere della commissione". Nel frattempo, il giovane "dovrà essere ospitato in una struttura idonea come dice la legge Zampa, ammesso che vi sia posto, poi, in seguito alla pronuncia della commissione, la Polizia dovrà provvedere ad un affidamento definitivo, oppure all'espulsione, se ci si trovasse di fronte ad un maggiorenne".

Tuttavia, insiste il dirigente del Siulp, "viste le lacune della legge Zampa si è già verificato che i minori abbiano dovuto pernottare in un ufficio di Polizia per la carenza di posti, con tutto ciò che ne consegue in termini di operatività e anche di dignità, ma soprattutto pensando a ciò che la legge stabilisce, e cioè che in caso di dubbio lo straniero vada sempre e comunque ritenuto minore". A questo si aggiunge il fatto che "il sedicente minore può rifiutare gli accertamenti medici, quindi non sarà infrequente vedere soggetti grandi e grossi, magari con folta barba, che si dichiarano 17enni".

Emblematico in questo senso, scrive l'esponente del Siulp, "il caso di quel soggetto che qualche giorno fa ha preso a bastonate una signora e che si è dichiarato minore e richiedente asilo: i limiti oggettivi e strutturali delle due norme (minori e richiedenti asilo) sono palesi e inducono una seria riflessione sulle ricadute che hanno sui territori". La legge Zampa sui minori, sintetizza quindi Butelli, "può essere utile per chi ha un minimo di legame col territorio, che desidera fare un percorso di studio o lavoro e garantirsi un futuro dignitoso, diventando una risorsa per la comunità", ma "di contro tutela troppo chi decide di non integrarsi, ovvero di delinquere, trasformandosi in un peso per la collettività".

Sulla vicenda di viale Monte Kosica interviene anche Forza Italia, con il capogruppo in Provincia Antonio Patis: "Ci sono molti punti oscuri ed i modenesi meritano chiarezza e rispetto. Il presunto minorenne che ieri ha preso a bastonate senza motivo una donna in centro storico è stato rimesso subito in libertà. Per di più non è chiaro se sia affidato ad una comunità o meno, nonostante abbia dichiarato di essere minore. Sarebbe interessante capire se il nuovo protocollo per il riconoscimento dell'età tanto decantato da Mezzetti sia stato avviato visto che il soggetto in questione pare essere più in là con gli anni. È evidente che se lo è deve essere inserito in un percorso di recupero ed essere affidato a qualcuno. Il sindaco tutore cosa intende fare? Il buonismo della sinistra si scontra con la realtà e non si può fare la politica dello struzzo".