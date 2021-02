Ritorno in zona arancione, scatterà da domenica 21 febbraio

"Passano in area arancione le regioni Campania, Emilia Romagna e Molise. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia, firmerà in giornata una nuova ordinanza che andrà in vigore a partire da domenica 21 febbraio". Lo comunica in una nota il ministero della Salute.

Oggi il Presidente della Regione Bonaccini è tornato sulle dichiarazioni già fatte ieri sera in Tv: "Andrebbe fatta una riflessione. Questo sistema ha colori ha avuto un senso per molto tempo, ma credo che oggi dimostri qualche fragilità. Il rischio è un saliscendi che non da' certezze per il futuro a chi è in difficolta'". Per Bonaccini, vista in particolare la diffusione delle varianti, "va dato il messaggio che non è ancora finita". Occorrerebbe, invece, "restringere dappertutto in modo omogeneo per provare a respingere questa nuova ondata e fare una riflessione per quelle attività, come bar e ristoranti, che rischiano ogni volta che cambia il colore di chiudere. Spero ci possa essere nei prossimi giorni una riflessione col Governo per provare a cambiare anche qualche regola".