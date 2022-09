Il Ministro irlandese Malcolm Noonan in visita a Formigine

Ha scelto Formigine per le sue vacanze il Ministro irlandese Malcolm Noonan, ex sindaco di Kilkenny e fautore delle relazioni di scambio e del gemellaggio che legano le due comunità dal 2011.

Durante il soggiorno insieme alla famiglia, Noonan ha incontrato il sindaco Maria Costi per un momento di benvenuto a Formigine e visiterà il Centro Internazionale Loris Malaguzzi di Reggio Emilia, conosciuto in Italia e nel mondo come eccellenza per la valorizzazione dell’esperienza delle scuole e dei nidi d’infanzia.

Il viaggio sarà inoltre l’occasione per visitare il Castello di Formigine e l’acetaia comunale, il Museo Ferrari di Maranello e la città di Bologna.

I progetti rivolti ai giovani delle due città gemellate continuano e lo scorso 31 agosto è partita per Kilkenny Alice Prinzis, la quinta giovane formiginese che ha colto l’opportunità di svolgere un periodo di volontariato presso il KCAT Arts Centre con un progetto finanziato dall’Unione europea nell’ambito del programma Corpo Europeo di Solidarietà.

Si attende a Formigine anche l’attuale sindaco di Kilkenny, in occasione dell’evento Irlanda in festa, che si terrà dal 30 settembre al 2 ottobre nella cornice del Settembre formiginese e a cura di Feed'n'Food.