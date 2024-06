Minori stranieri non accompagnati: a Modena il 14,4% degli arrivi regionali

Nel 2023, l'area bolognese si è distinta per il maggior numero di segnalazioni riguardanti minori, rappresentando il 67,5% del totale. Seguono le province di Piacenza e Parma (7,5%), Reggio-Emilia (5%), e Modena e Forlì-Cesena (2,5%). Complessivamente, sono stati coinvolti 29 minori.

Accoglienza dei Minori Stranieri Non Accompagnati

Un tema di grande rilevanza nel rapporto della garante per l'infanzia e l'adolescenza è l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati. Al 31 dicembre 2023, Emilia-Romagna ospitava 1.922 minori, pari all'8,2% del totale nazionale, confermandosi tra le prime regioni per accoglienza dopo Lombardia e Sicilia. Di questi minori, l'81,2% sono di genere maschile e il 18,8% di genere femminile. La nazionalità più rappresentata è quella ucraina, con il 34,6%.

Distribuzione Geografica

Oltre la metà dei minori accolti si trova nelle aree provinciali di Bologna (28%), Modena (14,4%) e Ravenna (10,8%). Le altre percentuali sono distribuite tra Reggio Emilia (9,3%), Parma (8,6%), Forlì-Cesena (8,5%), Rimini (7,5%), Piacenza (6,7%) e Ferrara (6,2%).

Iniziative e Formazione

Nel 2023 si è svolto il corso regionale per tutori volontari di minori stranieri non accompagnati, al quale hanno partecipato 37 persone. Questa iniziativa sottolinea l'impegno continuo della regione nel garantire la protezione e il supporto ai minori vulnerabili, promuovendo la formazione di volontari preparati a tutelare i loro diritti.

La relazione della garante evidenzia l'importanza di proseguire su questa strada, rafforzando le reti di supporto e migliorando continuamente le pratiche di accoglienza per garantire un futuro migliore ai minori accolti.