Mirandola. Nido d'infanzia "Il paese dei balocchi", attivato il prolungamento orario

Partirà il 1° dicembre il servizio di prolungamento pomeridiano per due sezioni del nido d'infanzia “Il paese dei balocchi” di Mirandola.



Nei giorni scorsi l’assessore all’istruzione dell’Unione, e sindaco di Concordia Luca Prandini, aveva incontrato le rappresentanti delle famiglie assumendosi l’impegno di rispondere alle loro richieste e ora, grazie al lavoro del Settore Servizi educativi 0/6 dell’Unione, le criticità di ampliamento dell’organico sono state superate e il servizio è pronto a partire, nel rispetto delle norme e linee guida Covid-19 per il funzionamento del servizio stesso.



“L’obiettivo dell’Unione - afferma l’assessore Luca Prandini- è dare risposta al maggior numero possibile di famiglie per permettere la conciliazione fra gli orari di lavoro dei genitori e l’uscita dei figli dal nido, garantendo a tutti il prolungamento orario, che si configura in attività di socializzazione, educative e ricreative.”



“Siamo consapevoli delle esigenze delle famiglie e l’Unione sta continuando a investire risorse per sostenere ed ampliare l’offerta formativa dei servizi all’infanzia. L’attivazione di questo servizio - conclude Prandini - risponde alle esigenze manifestate dalle famiglie e mette un ulteriore tassello nella rete dei servizi offerti dall’Unione.”