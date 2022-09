Mirandola. La nuova piazza della stazione è dedicata ad Oriana Fallaci

La Giunta Comunale straordinaria, riunitasi in data Venerdì 9 Settembre 2022, ha approvato all’unanimità la proposta del Sindaco Alberto Greco di intitolare il piazzale della nuova Stazione delle Autocorriere in Via 29 maggio, alla giornalista, scrittrice e attivista Oriana Fallaci. Un provvedimento la cui approvazione giunge in concomitanza del ricordo delle vittime degli attentati terroristici che lo scorso 11 settembre 2001 colpirono obiettivi siti sul suolo degli Stati Uniti, mietendo migliaia di vittime innocenti, allo scopo di attaccare l’intero Occidente.

Un’assegnazione che riprende l’atto di delibera n°28 del Consiglio Comunale del 16/3/2015, con la quale era stata approvata la richiesta dell’allora Consigliere Guglielmo Golinelli circa l’intitolazione di un’area di circolazione alla giornalista, scomparsa nello scorso 2006.