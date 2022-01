Polveri sottili in risalita, scattano ancora le misure emrgenziali

Tornano da domani, giovedì 13 gennaio, le misure anti-smog previste in caso di sforamento dei limiti di legge per le sostanze inquinanti: oggi infatti il bollettino delll’Arpae sulla qualità dell’aria registra valori superiori al consentito. Di conseguenza fino a venerdì 14 compreso si applicano sul territorio comunale i provvedimenti previsti in Emilia-Romagna dal “PAIR” (“Piano Aria Integrato Regionale”).Come sempre le limitazioni riguardano sia il traffico veicolare in centro sia alcuni comportamenti domestici.

Ricordiamo che le limitazioni valgono per le aree urbane di Modena, Carpi, Sassuolo, Formigine e Castelfranco Emilia.

Per quanto riguarda i veicoli, è vietata la circolazione ai seguenti mezzi: veicoli alimentati a benzina fino a Euro2 compreso; veicoli con motore diesel fino a Euro4 compreso; veicoli a metano/benzina o a gpl/benzina fino Euro1 compreso, e ciclomotori e motocicli fino a Euro1.

Sono previste limitazioni anche nell’utilizzo degli impianti di riscaldamento. In particolare, è vietato superare i 19°C (con 2°C di tolleranza) in abitazioni, uffici, sedi di attività ricreative, di culto e commerciali; i 17°C (con 2°C di tolleranza) in sedi di attività industriali e artigianali. Esclusi dai limiti ospedali, cliniche, case di cura, sedi di attività sportive e scolastiche. Inoltre, in tutto il territorio sono introdotte limitazioni all’utilizzo di biomasse combustibili solide (legna, pellet, cippato, altro), all’incendio di scarti vegetali ecc.

Il prossimo bollettino ARPAE sarà emesso venerdì 14 gennaio.