Emergenza continua, le polveri sottili restano un problema da ormai 12 giorni

Con la mascherina sempre indosso forse la percezione diminuisce, ma l'inquinamento dell'aria modenese è da ormai diversi giorni tornato ad essere un problema. La concentrazione delle polveri sottili (PM10) è quotidianamente oltre la soglia consentita, inintetrrottamente dallo scorso 9 gennaio. Il valore assoluto rilevato dalle centraline Arpae non è elevatissimo, ma gli soframenti sono ormai costanti e il territorio modenese si presenta come il peggiore a livello regionale, con la media più alta nei valori del particolato.

Incirante delle misure di blocco del traffico, la situazione conferma lo schema giù visto da molti inverni a questa parte: soltanto le precipitazioni piobose riescono a "lavare" l'aria. Fino a che la situazione meteo resta stabile, non vi sono interventi legislativi in grado di far scendere i valori di riferimento.

Così, alla luce del bollettino delll’Arpae sulla qualità dell’aria, restano in vigore fino a lunedì 24 incluso (data del prossimo bollettino) i provvedimenti previsti in Emilia-Romagna dal Piano Aria Integrato Regionale. Come sempre le limitazioni riguardano sia il traffico veicolare sia alcuni comportamenti domestici, nei comuni maggiori: Modena, Carpi, Sassuolo, Formigine e Castelfranco Emilia, Fiorano e Maranello.

Le misure che impongono limiti alla circolazione anche ai diesel Euro 4, resteranno in vigore fino al prossimo giorno di controllo, appunto mercoledì 19 e saranno revocate se le previsioni indicheranno un ritorno al di sotto del valore limite delle PM10. Il raggiungimento del livello di allerta è segnalato con un bollino rosso nel Bollettino emesso da Arpae, consultabile sul sito dell’agenzia (www.liberiamolaria.it).

In base al provvedimento si fermano i veicoli più inquinanti già bloccati durante la settimana in applicazione della manovra ordinaria: i veicoli a benzina fino agli Euro 2, quelli a gpl/benzina e metano/benzina fino agli Euro 1, ciclomotori e motocicli fino agli Euro 1. Il blocco è esteso ai diesel Euro 4.

Con l’emergenza, sono previsti anche il divieto di utilizzo di biomasse per il riscaldamento delle unità immobiliari dotate di riscaldamento multicombustibile; l’obbligo di ridurre di almeno un grado la temperatura negli ambienti di vita riscaldati (massimo 19° C, più 2 di tolleranza, nelle case, negli uffici, nei luoghi per la attività ricreative o di culto, nelle attività commerciali e nelle attività sportive e fino a 17° C, più 2 di tolleranza, nelle sedi di attività industriali e artigianali), con l’esclusione di ospedali, cliniche, case di cura e istituti scolastici; il divieto di bruciare sterpaglie, residui di potatura, simili e scarti vegetali di origine agricola in tutto il territorio comunale. Attivo anche il divieto di spandimento liquami, con l’eccezione dello spandimento effettuato con interramento immediato dei liquami e con iniezione diretta al suolo.