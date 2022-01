Polveri sottili fuori soglia da 15 giorni, restano le misure antismog

Continuano anche per martedì 25 e mercoledì 26 gennaio le misure emergenziali previste dalla manovra antinquinamento della Regione Emilia-Romagna sulla base delle previsioni di superamento dei valori limite giornalieri delle PM10. Il provvedimento estende i limiti alla circolazione anche ai diesel Euro 4.

Con il bollettino emesso oggi, lunedì 24 gennaio, infatti Arpae ha confermato le misure di emergenza applicando la nuova modalità “predittiva”, basata su un sistema integrato di modellistica meteorologica e di qualità dell’aria, che punta a ridurre gli accumuli di polveri sottili, intervenendo in anticipo. L’allerta, segnalata con un bollino rosso nel Bollettino consultabile sul sito di Arpae, riguarda tutta la regione fino a mercoledì 26 gennaio compreso, prossimo giorno di controllo.

La situazione delel polveri sottili segna numeri decisamente elevati da ormai 15 giorni consecutivi e nell'immediatezza non si ravvisa uan situazione meteo in grado di far calare la concentrazione di inquinanti. Possibili rovesci potrebbero arrivare venerdì, ma le previsioni segnao episodi di scaraa intensità. Resta dunque il blocco dei veicoli più vecchi nelle aree urbane di Moden, Carpi, Sassuolo, Formigine, Castelfranco, Fiorano e Maranello.

Le misure emergenziali estendono il divieto di circolazione ai veicoli diesel Euro 4 in tutta l’area inclusa all’interno delle tangenziali di Modena, dalle 8.30 alle 18.30. Oltre ai diesel Euro 4, si fermano ovviamente anche i veicoli più inquinanti già bloccati durante la settimana in applicazione della nuova manovra ordinaria: cioè i veicoli diesel fino appunto agli Euro 4, i veicoli a benzina fino agli Euro 2, quelli a gpl/benzina e metano/benzina fino agli Euro 1, ciclomotori e motocicli fino agli Euro 1.

Per le abitazioni dotate di riscaldamento multicombustibile, rimane in vigore anche il divieto di utilizzare il riscaldamento domestico a biomasse (legna, pellet, cippato o altro) sia nei generatori con potenza nominale fino a 500 kW con certificazione ambientale inferiore a 3 stelle, sia nei focolari aperti o che possono funzionare aperti. Vietato anche bruciare sterpaglie, residui di potatura e simili e scarti di vegetali di origine agricola

Le informazioni sulla manovra, la mappa della zona interessata e le deroghe previste sono disponibili nella pagina dedicata sul sito del Comune di Modena (www.comune.modena.it/ argomenti/liberiamolaria- modena).