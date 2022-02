Dopo due giorni di tregua risalgono le polveri sottili, ancora misure emrgenziali

Dopo appena due giorni di tregua, ieri i valori inquinanti in atmosfera sono tornati sopra i limiti, facendo scattare per i prossimi tre giorni le misure emergenziali previste in regione in questi casi: oggi, infatti, il bollettino Arpae sulla qualità dell’aria registra dati superiori al consentito, perciò fino a lunedì 7 incluso (data del prossimo bollettino) si applicano sul territorio comunale i provvedimenti previsti dal PAIR (“Piano Aria Integrato Regionale”) e in vigore ormai da due settimane. Le limitazioni riguardano sia traffico veicolare in centro sia comportamenti domestici per i territori urbani di Modena.Carpi, Sassuolo, Formigine, Castelfranco, Fiorano e Maranello.

Le misure emergenziali estendono il divieto di circolazione ai veicoli diesel Euro 4 in tutta l’area inclusa all’interno delle tangenziali di Modena, dalle 8.30 alle 18.30. Oltre ai diesel Euro 4, si fermano ovviamente anche i veicoli più inquinanti già bloccati durante la settimana in applicazione della nuova manovra ordinaria: cioè i veicoli diesel fino appunto agli Euro 4, i veicoli a benzina fino agli Euro 2, quelli a gpl/benzina e metano/benzina fino agli Euro 1, ciclomotori e motocicli fino agli Euro 1.

Previste limitazioni anche per gli impianti di riscaldamento: è vietato superare i 19°C (con 2°C di tolleranza) in abitazioni, uffici, sedi di attività ricreative, di culto e commerciali; i 17°C (tolleranza 2°C) in sedi di attività industriali e artigianali. Esclusi dai limiti ospedali, cliniche, case di cura, sedi di attività sportive e scolastiche.

Inoltre, in tutto il territorio sono introdotte limitazioni all’utilizzo di biomasse combustibili solide (legna, pellet, cippato, altro), all’incendio di scarti vegetali ecc.