Piano Aria, scattano già le misure emergenziali. Fermi i diesel Euro 5

Entrano in vigore le misure emergenziali per la qualità dell’aria nei comuni delle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena. A pochi giorni dall'attivazione del Piano Aria regionale le condizioni ambientali sono già tali da far scattare le restrizioni più "severe", anche se le polveri sottili (PM10) no hanno fatto registrare finora sforamenti dei valori di legge.

Le limitazioni alla circolazione per i veicoli più inquinanti (fino a diesel euro 5) nei comuni PAIR e gli altri provvedimenti emergenziali (vedi sotto), sono attivi a partire da sabato 7 ottobre fino a lunedì 9 ottobre incluso, giorno di controllo e di emissione del nuovo Bollettino Liberiamolaria. Ricordiamo che le limitazioni sono valide per le aree urbane di Modena. Carpi, Sassuolo, Formigine, Castelfranco Emilia, Fiorano Modenese e Maranello.

Le misure emergenziali

Scattano nel caso in cui si preveda il superamento dei limiti per il PM10 nel giorno di controllo (lunedì, mercoledì e venerdì) e nei 2 giorni successivi; si applicano nei comuni della provincia dove si prevedono gli sforamenti. Le misure sono in vigore dal giorno seguente a quello di controllo fino al successivo giorno di controllo compreso.

Continuerà ad essere valido, in tutti i comuni di pianura, il divieto di utilizzo di impianti di riscaldamento domestico a biomassa legnosa fino a 3 stelle comprese, se nell’abitazione è presente un impianto di riscaldamento domestico alternativo.

A questo proposito, dopo il successo del primo bando per la sostituzione degli impianti di riscaldamento a biomassa con impianti più performanti o pompe di calore, che ha visto esaurite le risorse stanziate (11,5 milioni di euro) prima del termine previsto, la Regione è in attesa dell’approvazione – da parte del ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – di un nuovo progetto da circa 10 milioni di euro; in seguito al via libera sarà pubblicato un nuovo bando. Sarà prevista anche la possibilità, per i cittadini dei comuni alluvionati che hanno avuto danni a un impianto già finanziato, di poter presentare nuovamente la domanda.

Tornando alle misure, nel caso in cui scattino quelle emergenziali sono vietati gli spandimenti di liquami con tecniche non ecosostenibili e si deve abbassare il termostato a 17°C nelle industrie e 19°C nelle abitazioni.

Nei comuni Pair (più di 30.000 abitanti, agglomerato di Bologna e volontari) non potranno circolare i veicoli diesel fino a euro 5 compreso; ci sarà lo stop alle combustioni all’aperto (sfalci, falò, barbecue, fuochi d’artificio) e il divieto di sosta con motore acceso.