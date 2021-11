Smog, le misure anti-inquinamento restano in vigore per altre tre giornate

Ancora tre giornate di provvedimenti anti-smog, da domani a lunedì 15 compreso, in vigore da martedì scorso in provincia di Modena: anche oggi infatti, il bollettino di Arpae sulla qualità dell’aria in Emilia-Romagna, registra lo sforamento dei limiti di legge per i valori inquinanti. Come sempre le limitazioni riguardano sia il traffico veicolare in centro sia alcuni comportamenti domestici.

All'interno delle aree urban e di Modena, Carpi, Sassuolo, Formigine e Castelfranco è vietata la circolazione ai seguenti mezzi: veicoli alimentati a benzina fino a Euro2 compreso; veicoli con motore diesel fino a Euro4 compreso; veicoli a metano/benzina o a gpl/benzina fino Euro1 compreso, e ciclomotori e motocicli fino a Euro1.

Sono previste limitazioni anche nell’utilizzo degli impianti di riscaldamento. In particolare, è vietato superare i 19°C (con 2°C di tolleranza) in abitazioni, uffici, sedi di attività ricreative, di culto e commerciali; i 17°C (con 2°C di tolleranza) in sedi di attività industriali e artigianali. Esclusi dai limiti ospedali, cliniche, case di cura, sedi di attività sportive e scolastiche. Inoltre, in tutto il territorio sono introdotte limitazioni all’utilizzo di biomasse combustibili solide (legna, pellet, cippato, altro), all’incendio di scarti vegetali ecc.