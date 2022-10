Troppe polveri sottili, tornano in vigore le misure emergenziali

Tornano in vigore anche a Modena, come a Piacenza, Parma e Reggio Emilia, giovedì 27 e venerdì 28 ottobre le misure emergenziali previste dalla manovra antinquinamento della Regione Emilia-Romagna e decise da Arpae sulla base delle previsioni di superamento dei valori limite giornalieri delle Pm10. Il provvedimento estende i limiti alla circolazione anche ai diesel Euro 4.

Le misure emergenziali restano in vigore fino al prossimo giorno di controllo, venerdì 28 ottobre, e saranno revocate se le previsioni indicheranno un ritorno al di sotto del valore limite delle PM10. Il raggiungimento del livello di allerta è segnalato con un bollino rosso nel Bollettino emesso da Arpae, consultabile sul sito dell’agenzia. I provvedimenti finora adottati non sembrano aver avuto impatti concreti, come tuttavia accade da anni. Negli ultimi 14 giorni sono stati 10 quelli in cui è stata sforata la soglia di concentrazione delle Pm10 prevista dalla normativa.

In base al provvedimento, oltre ai diesel Euro 4 si fermano anche i veicoli più inquinanti già bloccati durante la settimana in applicazione della manovra ordinaria: i veicoli a benzina fino agli Euro 2, quelli a gpl/benzina e metano/benzina fino agli Euro 1, ciclomotori e motocicli fino agli Euro 1.

Con l’emergenza, sono previsti anche il divieto di bruciare sterpaglie, residui di potatura, simili e scarti vegetali di origine agricola in tutto il territorio comunale e il divieto di spandimento liquami, con l’eccezione dello spandimento effettuato con interramento immediato dei liquami e con iniezione diretta al suolo.

Si ricorda che gli impianti di riscaldamento, sia a gas naturale che a biomasse, a Modena non possono essere accesi fino al 2 novembre, come previsto dall’ordinanza comunale.

Le informazioni sulla manovra, la mappa della zona interessata e tutte le deroghe previste sono disponibili sulla pagina dedicata del sito del Comune di Modena (www.comune.modena.it/ argomenti/liberiamolaria). Per informazioni è anche possibile recarsi all’Ufficio relazioni con il pubblico (Urp) di piazza Grande 17, tel. 059 20312; piazzagrande@comune.modena.it.