Moda Makers. Torna l'edizione fisica nella nuova sede a Modena Fiere

Dopo tre edizioni di Moda Makers in versione esclusivamente digitale a causa della pandemia, a novembre 2021 tornerà a essere in presenza la manifestazione delle aziende di moda programmata tra le più importanti a livello europeo.

Da martedì 9 a giovedì 11 novembre, infatti, i visitatori potranno fisicamente recarsi presso la nuova sede dell’evento, il Quartiere Fieristico di ModenaFiere.

La nuova sede di ModenaFiere

Una nuova sede, dunque, in grado di consentire, lo svolgimento della manifestazione in piena sicurezza e rispetto delle normative e che, grazie agli ampi spazi, consentirà di ospitare un numero maggiore di aziende espositrici e visitatori. Una nuova sede la cui disponibilità è frutto del protocollo d‘intesa firmato qualche mese fa dai promotori di Carpi Fashion System e da Camera di Commercio di Modena, cui è stato ceduto il marchio Moda Makers, e che a sua volta ha indicato ModenaFiere quale soggetto organizzatore dell’evento.

Una nuova casa che consentirà in futuro non soltanto superfici espositive maggiori, in grado di aumentare il numero delle aziende espositrici, ma anche collegamenti diretti con le gradi arterie della viabilità sia stradale che ferroviaria.

Non meno importante, il fatto che l’organizzazione diretta di ModenaFiere consentirà di accedere al circuito fieristico internazionale, facendo rientrare Moda Makers tra le manifestazioni ufficiali del cartellone di appuntamenti annuali a livello internazionale.

Un passo in avanti importante, dunque, per una manifestazione che, negli anni, non ha mai visto arrestare la propria crescita, così come l’interesse da parte dei compratori di tutto il mondo, e che ora, dopo il periodo complesso dell’emergenza Covid-19, rilancia la propria centralità nel panorama delle PMI della moda.

Non solo: accanto all’edizione fisica resterà anche la vetrina virtuale che mostrerà i capi delle aziende espositrici, unendo così i punti di forza sia della manifestazione in presenza che delle potenzialità del web, la cui piattaforma online continuerà a essere gestita dal Consorzio Expo Modena.

Grande soddisfazione è espressa da quanti hanno creduto fermamente in questa evoluzione: “La firma del protocollo d’intesa si è rivelata strategica, e rappresenta il pre-requisito fondamentale a questo importantissimo passaggio – commenta il Vice Sindaco e assessore all’Economia del Comune di Carpi, Stefania Gasparini – e, oltre a rallegrarci di poter tornare finalmente ad aprire i battenti della manifestazione per poter permettere ai visitatori di aggirarsi tra gli stand e toccare con mano le creazioni delle aziende, siamo profondamente convinti che la decisione di esportare Moda Makers a ModenaFiere darà grandi frutti in termini di soddisfazione di imprese e buyers”.

Le fanno eco le parole di Giuseppe Molinari, Presidente della Camera di Commercio di Modena: “L’ente camerale, con questa operazione, ha inteso dare un supporto fattivo alle imprese del distretto moda carpigiano, assicurando nuovi spazi ad una manifestazione che ha sempre portato apprezzabili risultati in termini di visibilità e di vendite e che oggi finalmente può tornare a realizzarsi in presenza, in una location più ampia e prossima alle arterie autostradali, requisiti che pongono le basi per una ulteriore espansione della kermesse”.

Dal punto di vista di ModenaFiere, a porre l’attenzione sulle nuove potenzialità della manifestazione è il Presidente, Alfonso Panzani: “Nutriamo grande fiducia nel fatto che questo cambio di location rappresenterà un avanzamento strategico importante nel medio periodo, che consentirà di portare concreti vantaggi per la manifestazione, per le aziende partecipanti e, di conseguenza, per il territorio e il Distretto del tessile-abbigliamento nel suo complesso. Se si è presa questa decisione è perché tutti i promotori sono fermamente convinti che le ampie prospettive di crescita di Moda Makers possano così svilupparsi ancora meglio, esprimendo tutto il potenziale dell’evento”.

Moda Makers è organizzata da ModenaFiere e promossa insieme a Carpi Fashion System, il progetto di sostegno alle aziende del Distretto di Carpi di cui fanno parte CNA, LAPAM-Confartigianato, Confindustria Emilia, insieme a Camera di Commercio di Modena, Fondazione Democenter-SIPE, ForModena e Comune di Carpi, con il determinante contributo di Fondazione CR Carpi.