Moda Makers: tutto pronto per la 16° edizione

Collezioni Autunno/Inverno 2024/2025 di abbigliamento donna, accessori e sportswear e tanto altro. E' in arrivo la 16° edizione di Moda Makers: la fiera internazionale dedicata al fashion Made in Italy che si terrà a Modena martedì 14 e mercoledì 15 novembre.

Una nuova edizione, quella che avrà luogo nei padiglioni di ModenaFiere, che arriva a seguito di un’intensa attività di comunicazione, mirata specificatamente ai buyers esteri: nei mesi scorsi sono state realizzate due campagne, una specificatamente legata all’Europa, che ha riguardato i potenziali visitatori di Germania, Austria, Francia, Inghilterra, Olanda, Danimarca, Belgio, Norvegia, Svezia, Polonia, Romania, Bulgaria e Cecoslovacchia, realizzata in collaborazione con Promos Italia, e l’altra dedicata ai clienti dell’estremo oriente, in particolare di Giappone e Corea del Sud, per il quale ci si è avvalsi del supporto delle Camere di Commercio italiane a Tokyo e Seoul.

Questo, al fine di aumentare ulteriormente la presenza di visitatori esteri, che rappresentano il cuore della manifestazione: la fiera è infatti rivolta agli operatori professionali dell’abbigliamento quali grossisti, distributori, centri di acquisto e dettaglianti che hanno intenzione di sviluppare linee di abbigliamento a marchio proprio.

Saranno infatti migliaia le proposte di maglieria, confezione, capispalla e accessori proposte da realtà che producono sia per conto terzi - applicando alle proprie creazioni il brand del cliente (white label) o su indicazioni specifiche del committente (private label) – che con prodotti a marchio proprio.

Come da tradizione, la sera della prima giornata, martedì 14 novembre, a Carpi, dalle ore 19.00 alle 22.00, presso la Sala dei Cervi di Palazzo dei Pio si svolgerà un aperitivo di benvenuto riservato agli operatori della moda presenti in fiera: un modo per rimarcare lo stretto legame di Moda Makers con il Distretto di Carpi, e permettere a imprenditori e clienti di incontrarsi anche al di fuori dei corridoi della manifestazione, oltre che di scoprire le eccellenze architettoniche e artistiche, nonché enogastronomiche, del territorio. A curare la serata sarà Sartoria dei Sapori.

Le aziende espositrici sono: Bianco'- Grandi Francesco, Buchicchio Antonietta Maglieria, Denis, Donne Da Sogno, Emmegi 2, Gisella M, Il Trifoglio, Il Vento e la Seta - Goldme Italia, Incontro, Lea Bruni/Elgi, Luana Ferracuti, Mabal, Miya, Noir, Officina Italia, Pilichi Couture, Pioneer – Immagine, Pour Moi Maglieria Italiana, Tendresse, Vezzo e Walmode.

Moda Makers è organizzata da ModenaFiere, per conto di Camera di Commercio di Modena, e promossa dal progetto Carpi Fashion System, di cui fanno parte CNA, LAPAM-Confartigianato, Confindustria Emilia, Camera di Commercio di Modena, Fondazione CR Carpi, Comune di Carpi, Fondazione Democenter-SIPE e ForModena.